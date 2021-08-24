سياسة
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مصر.. إحباط محاولة تهريب 34 عملة أثرية تعود إلى العصرين العباسي والعثماني
نجحت الوحدة الأثرية بالتعاون مع إدارة الجمارك في مصر بضبط 34 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب، وذلك أثناء محاولة تهريبها.
مصر.. إحباط محاولة تهريب 34 عملة أثرية تعود إلى العصرين العباسي والعثماني
ضبط 34 عملة أثرية بمطار القاهرة الدولي بمصر
24 أغسطس 2021

أُحبطت محاولة لتهريب مجموعة من العملات الأثرية تعود إلى العصرين العثماني والعباسي في مطار القاهرة بمصر.

ونجحت الوحدة الأثرية بالتعاون مع إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في ضبط 34 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب أثناء محاولة تهريبها، وفقاً لما ذكره بيان نشرته وزارة السياحة والآثار المصرية عبر فيسبوك الأربعاء.

وفور تلقي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بلاغاً من إدارة الجمارك باشتباه كون العملات المعدنية أثرية، جرى تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي برئاسة عالمة الآثار دينا محمود التي أكدت من جانبها أثرية العملات المضبوطة بالفعل ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار حمدي همام إلى أن العملات المضبوطة تعود إلى حقب تاريخية مختلفة.

وتضمنت المجموعة ديناراً من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي و24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني وعصر السلطان حسين كامل، بالإضافة إلى عملة ذهبية في مصر منذ عام 1255 و8 عملات معدنية تعود إلى عهد الملك فؤاد الأول، منها عملة ذهبية عليها صورة للملك وأخرى تعود إلى عهد الملك فاروق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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