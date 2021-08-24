سياسة
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ما حقيقة اختطاف طائرة أوكرانية لإجلاء المواطنين من أفغانستان؟
أعلنت السلطات في كييف أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى أفغانستان الأحد الماضي لإجلاء مواطنين أوكرانيين، ليعود المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية ويؤكد عدم وجود طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو في أي مكان آخر.
ما حقيقة اختطاف طائرة أوكرانية لإجلاء المواطنين من أفغانستان؟
أعلنت السلطات في كييف بوقت سابق من الثلاثاء أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية / Reuters
24 أغسطس 2021

أكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، الثلاثاء، عدم وجود طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو في أي مكان آخر.

وأضاف: "المعلومات المتعلقة بالطائرة المخطوفة التي يتداولها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة".

وكانت السلطات في كييف أعلنت بوقت سابق من الثلاثاء أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى أفغانستان الأحد الماضي لإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وأشار نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين إلى أن "مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين وتوجهوا بها إلى إيران"، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية وأمريكية.

وقال نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية موضحاً تصريحات نائب الوزير: "نائب وزير الخارجية يفغيني ينين كان يشرح بشكل عام الصعوبات غير المسبوقة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. كان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص المحددين قد استقلوا طائرة معينة في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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