سياسة
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أقار يشرف على عملية تدمير 28 هدفاً لإرهابيي منظمة PKK شمالي العراق
أشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار من مركز عمليات القوات الجوية على عملية تدمير 28 هدفاً لإرهابيي منظمة PKK شمالي العراق.
أقار يشرف على عملية تدمير 28 هدفاً لإرهابيي منظمة PKK شمالي العراق
وزير الدفاع التركي يشرف على عملية تدمير 28 هدفاً لإرهابيي منظمة PKK شمالي العراق / AA
24 أغسطس 2021

قاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار من مركز عمليات القوات الجوية عملية تدمير 28 هدفاً لإرهابيي منظمة PKK شمالي العراق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية الثلاثاء أن أقار أعطى التعليمات لضرب أهداف إرهابية في منطقة آسوس شمالي العراق.

ورافق أقار في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة يشار غولر وقائدا القوات البرية الفريق موسى أف سيفر والبحرية عدنان أوزبال.

وأصابت المقاتلات التركية الأهداف بدقة وعادت إلى قواعدها بسلام.

ونشرت الوزارة صوراً ومشاهد للعمليات الجوية التي استهدفت 28 هدفاً لإرهابيي PKK دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة للمنظمة الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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