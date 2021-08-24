سياسة
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في اجتماع "سري" بكابل.. مدير الاستخبارات الأمريكية يلتقي نائب قائد طالبان
عقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اجتماعاً سرياً في كابل مع القائد الفعلي لحركة طالبان، الملا عبد الغني برادر، وفق صحيفة "واشنطن بوست"، في لقاء هو الأعلى مستوى بين مسؤول أمريكي وزعيم في الحركة.
في اجتماع "سري" بكابل.. مدير الاستخبارات الأمريكية يلتقي نائب قائد طالبان
لفتت واشنطن بوست إلى أن هذا الاجتماع يعد أول لقاء مباشر بين عضو بارز في طالبان وأحد مسؤولي الإدارة الأمريكية منذ سيطرة طالبان على كابل / Reuters
24 أغسطس 2021

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، عن اجتماع "سري" جمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ويليام برنز والقائد الفعلي لحركة طالبان ورئيس مكتبها السياسي، عبد الغني برادر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين, رفضوا الكشف عن هوياتهم, إن اللقاء "جرى أمس الاثنين في العاصمة الأفغانية كابل".

ولفتت واشنطن بوست إلى أن هذا الاجتماع يعد أول لقاء مباشر بين عضو بارز في طالبان وأحد مسؤولي الإدارة الأمريكية منذ سيطرة طالبان على كابل.

وفي 15 أغسطس/آب الجاري دخل مسلحو طالبان العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات، قائلاً إنه فعل ذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طيلة 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة طالبان مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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