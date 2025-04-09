الحرب على غزة
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إدارة ترمب تواصل وقف تمويلات ضخمة لجامعات أمريكية
قررت الإدارة الأمريكية تجميد أكثر من مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة كورنيل، بالإضافة إلى 790 مليون دولار لجامعة نورث وسترن، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية.
إدارة ترمب تواصل وقف تمويلات ضخمة لجامعات أمريكية
احتجاجات في حرم جامعة كولومبيا دعماً للفلسطينيين / Reuters Archive
9 أبريل 2025

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الثلاثاء، عن مصادر رسمية أن هذه الأموال التي تشمل منحاً وعقوداً مع وزارات اتحادية مثل الصحة والتعليم والزراعة، جرى تجميدها ضمن تحقيقات اتحادية يُزعم أنها تتعلق بـ"انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان"، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة هذه الانتهاكات.

وفي أول تعليق رسمي، أعلنت جامعة نورث وسترن أنها على دراية بقرار التجميد، وأكدت تعاونها الكامل مع الجهات الحكومية المعنية للتحقيق في الأمر.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الجدل حول التمويل الفيدرالي للجامعات، وسط اتهامات بأن القرار يرتبط جزئياً بموجة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وبرامج التنوع والمساواة والإدماج التي يعتمدها بعض الجامعات.

وفي السياق، فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقاً موسّعاً في مِنَح تزيد قيمتها على 8.7 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، بهدف التأكد من توافق استخدامها مع قوانين الحقوق المدنية.

أما جامعة كولومبيا، التي سبق أن استُهدفت بسياسات إدارة ترمب بدعوى "مكافحة معاداة السامية"، فقد أعلنت التزامها مطالب الحكومة لتفادي خفض تمويلها البالغ 400 مليون دولار، بحسب نيويورك تايمز.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 30 يناير/كانون الثاني أمراً تنفيذياً بشأن ما سمّاه "مكافحة معاداة السامية"، قد يسمح بترحيل الطلاب المشاركين في احتجاجات داعمة لفلسطين داخل الولايات المتحدة.

وشهد عام 2024 تصاعد موجة احتجاجات طلابية سلمية في عدة جامعات أمريكية، تنديداً بالدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل واستمرار العدوان على غزة.

ووفق تقارير، امتدت هذه الاحتجاجات التي انطلقت من جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة، وأسفرت عن توقيف أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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