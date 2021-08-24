سياسة
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طالبان: نرفض تمديد عمليات الإجلاء بعد نهاية الشهر
المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد رفض الحركة أي تمديد لعمليات الإجلاء الأمريكية بعد 31 أغسطس/آب الجاري، وهو التاريخ الذي حددته إدارة بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد.
طالبان: نرفض تمديد عمليات الإجلاء بعد نهاية الشهر
مجاهد يؤكد أن طالبان لن  تقبل "بأي تمديد" لعمليات الإجلاء الأمريكية بعد 31 أغسطس/آب الجاري / Reuters
24 أغسطس 2021

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الولايات المتحدة يجب أن تكمل عمليات إجلائها للأشخاص من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وهو التاريخ الذي حددته إدارة بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد.

وأكّد مجاهد أن حركته لن تقبل "بأي تمديد" للموعد النهائي، مشيراً إلى أن الحياة تعود إلى طبيعتها في البلاد، لكن الفوضى في المطار لا تزال تمثّل مشكلة.

يشار إلى أن كثيراً من الأفغان يحاولون الفرار عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وقال مجاهد إنه "ليس على علم" بأي لقاء بين طالبان ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لكنه لم ينفِ عقد هذه الاجتماعات.

وأفاد مسؤول بأن مدير الوكالة الأمريكية التقى أكبر زعيم سياسي لطالبان في كابل الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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