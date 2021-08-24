كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية خالد بن صالح المديفر، القيمة المبدئية لمخزون الثروة المعدنية في المملكة بنحو 1.3 تريليون دولار.

وقال المديفر في تصريحات لقناة "سي إن بي سي عربية"، الثلاثاء، إن دراسات تفصيلية أعدت لتحديد الموارد المتوفرة من الثروة المعدنية في المملكة، أشارت إلى "تنوع كبير جداً" من الثروات في أراضي المملكة.

ولفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أنها تتنوع بين معادن النحاس، والذهب، والفوسفات، والزنك والنيكل، فضلاً عن معادن أخرى نادرة.

وقال إن حجم الاستثمارات في قطاع التعدين بالسعودية يبلغ ما بين 170 و180 مليار ريال، متوقعاً أن تتضاعف الاستثمارات مرة ونصفاً حتى 2030، مما يؤدي إلى زيادة عدد الوظائف لتصل إلى 220 ألف وظيفة في هذا القطاع.

ونوه إلى أن المملكة تتطلع إلى أن تصبح واحدة من أكبر 3 موردين للفوسفات في العالم، فضلاً عن تنمية صناعات البوكسيت والنحاس والذهب بما لها من اقتصادية بالغة.