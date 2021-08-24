أرجئت رحلة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من سنغافورة إلى فيتنام ثلاث ساعات الثلاثاء بسبب "حادث صحي غامض" في هانوي، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية.

وقال بيان للسفارة "تأخر إقلاع وفد نائبة الرئيس من سنغافورة بعد إبلاغ مكتب نائبة الرئيس بتقرير عن حادث صحي غامض محتمل مؤخراً في هانوي".

وتستخدم عبارة "حادث صحي غامض" للإشارة إلى ما يطلق عليه "متلازمة هافانا" المتمثلة بأعراض نفسية أصابت دبلوماسيين في دول عدة.

وأضاف البيان "بعد إجراء تقييم دقيق، اتخذ القرار بمواصلة رحلة نائبة الرئيس".

وكانت الشكوك أثيرت مؤخراً بعدما أبلغ أكثر من 40 دبلوماسياً في مواقع مختلفة منذ 2016 عن شعورهم بالغثيان والصداع والدوار وأعراض أخرى غامضة ليس لها تفسير.

وظلت ما أطلق عليها "متلازمة هافانا" محل تكهنات مكثفة نظراً لطبيعة الأعراض وموقع هذه الأماكن وصمت الحكومة الأمريكية.

وذكر تقرير للحكومة الأمريكية أن الترددات اللاسلكية "الموجهة" هي أكثر التفسيرات المقبولة للأعراض الغامضة التي أصيب بها دبلوماسيون في سفارات الولايات المتحدة في هافانا ومناطق أخرى.