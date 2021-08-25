سياسة
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رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد التركي 21.7% في الربع الثاني و7.95% خلال 2021
رجّح استطلاع أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين أن يكون اقتصاد تركيا قد قفز بنسبة 21.7% في الربع الثاني، بما سيرفع النمو للعام بكامله إلى 7.95%.
رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد التركي 21.7% في الربع الثاني و7.95% خلال 2021
استطلاع يرجّح أن يكون اقتصاد تركيا قد قفز 21.7% في الربع الثاني من العام / AA
25 أغسطس 2021

أظهر استطلاع أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين الثلاثاء، أنه من المرجّح أن يكون اقتصاد تركيا قد قفز بنسبة 21.7% في الربع الثاني مواصلاً تعافيه من هبوط أثارته قيود وباء كورونا (كوفيد-19) العام الماضي، وهو ما سيرفع النمو للعام بكامله إلى 7.95%.

وتراوحت توقّعات 14 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع بين 18.1 و24% للربع الثاني، في حين تراوحت التوقعات للعام بكامله بين 4.6 و9%.

ونما الاقتصاد التركي البالغ قيمته 270 مليار دولار بنسبة 1.8% العام الماضي على الرغم من هبوط بلغ 10.3% في الربع الثاني، ليأتي بين عدد قليل من الاقتصادات حول العالم التي تفادت انكماشاً سنوياً وسط تداعيات الجائحة.

وسجّل اقتصاد تركيا نمواً قوياً بلغ 7% في الربع الأول من العام الجاري. ونما 5% في المتوسط على مدار العقدين الماضيين، لكنه تراجع عن تلك المستويات في الأعوام القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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