تنوي منصة Airbnb "إير بي إن بي" استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني مجاناً في جميع أنحاء العالم استجابة "لأحد أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا"، وفق ما أعلن بريان تشيسكي، المؤسس المشارك لمنصة تأجير الشقق بين الأفراد، الثلاثاء.

وأوضح تشيسكي في تغريدة "أن إير بي إن بي ستسدد ثمن هذه الإقامات" لكنها "لن تتمكن من (التصرف) بدون كرم مضيفيها"، طالباً من الراغبين باستقبال عائلة لاجئة مجاناً الإفصاح عن ذلك لدى المنصة.

ومنذ عام 2012، سمحت الشركة الأمريكية لأصحاب المنازل بتقديم السكن مجاناً لطالبي اللجوء أو اللاجئين بفضل منصتها "أوبن هوم".

وأضاف تشيسكي أن "نزوح اللاجئين الأفغان وتوطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى يُعد من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا" معتبراً أنه يتعين عليه "التصرف".

وأعرب عن أمله في "إلهام المسؤولين الاقتصاديين الآخرين ليحذو حذوه".

ودفعت سيطرة طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب الآلاف إلى التوافد نحو مطار كابل، المنفذ الوحيد للبلاد، وجرى إجلاء أكثر من 53 ألف شخص جواً منذ يوليو/تموز.