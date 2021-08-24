سياسة
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الدفاع التركية تحيي الذكرى الخامسة لعملية "درع الفرات"
أحيت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر، الذكرى السنوية الخامسة لعملية "درع الفرات" التي نفّذتها القوات التركية لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش".
الدفاع التركية تحيي الذكرى الخامسة لعملية "درع الفرات"
وزارة الدفاع التركية تحيي الذكرى السنوية الخامسة لعملية درع الفرات / وزارة الدفاع التركية
24 أغسطس 2021

أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية الخامسة لعملية "درع الفرات" التي نفّذتها القوات التركية لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش".

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء: "نحيّي في الذكرى السنوية الخامسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد 3 آلاف إرهابي من داعش".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.

وفي 24 أغسطس/آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكّن خلالها من تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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