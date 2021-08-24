أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية الخامسة لعملية "درع الفرات" التي نفّذتها القوات التركية لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش".

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء: "نحيّي في الذكرى السنوية الخامسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد 3 آلاف إرهابي من داعش".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.

وفي 24 أغسطس/آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكّن خلالها من تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.​​​​​​​