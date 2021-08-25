سياسة
3 دقيقة قراءة
"البرلمان خطر على الدولة".. سعيد يدافع عن قرار تمديده الإجراءات الاستثنائية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إن قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية في البلاد جاء لاستمرار "الخطر الداهم"، واعتبر في تصريح خلال لقائه وزير التجارة وتنمية الصادرات في قصر قرطاج، مؤسسات الدولة السياسية وعلى رأسها البرلمان تمثل خطراً على الدولة.
"البرلمان خطر على الدولة".. سعيد يدافع عن قرار تمديده الإجراءات الاستثنائية
سعيد قال إن البرلمان نفسه يمثل خطراً على الدولة والتصويت فيه يتمّ بالتشاور مع اللوبيات 
25 أغسطس 2021

فسّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية باستمرار "الخطر الداهم" الذي اعتبره "خطراً جاثماً".

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، لمحمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك.

وقال سعيّد: "التدابير الاستثنائية تم التمديد فيها للخطر الداهم الذي هو خطر جاثم الآن".

وأضاف، أن "المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة".

وتابع سعيّد، "البرلمان نفسه خطر على الدولة والتصويت فيه يتمّ بالتشاور مع اللوبيات (مراكز ضغط)"، لم يسمها.

واتهم الحكومات السابقة بالاختلاس (لم يسمها) قائلاً: "الأموال التي أتت من الخارج خلال 10 سنوات، ذهبت إلى سويسرا".

وتساءل سعيد، رداً على الدعوات للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية، "حوار وطني مع من؟، لا مجال للعودة إلى الوراء وسيأتي يوم وأكشف للشعب كل الحقائق والأسماء".

وتابع: "هناك تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحياتية، وراء المحتكرين "لوبيات" تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب".

وتوعّد سعيد المحتكرين والذين يرفِعون الأسعار بطرق غير قانونية بأنهم "سيدفعون الثمن".

وفجر الثلاثاء، أصدر الرئيس التونسي، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي "حتى إشعار آخر، فيما ذكرت الرئاسة أن سعيد، "سيتوجه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" صاحبة أكبر كتلة برلمانية، تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us