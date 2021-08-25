سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 أغسطس/آب 2021
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خلاصات من TRT عربي: 25 أغسطس/آب 2021
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يعلن قطع بلاده علاقاتها رسمياً مع المغرب / AP
25 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

الجزائر تعلن قطع علاقاتها رسمياً مع المغرب، وطالبان تؤكد رفضها أي تمديد لعمليات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب الجاري.

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بسبب "إجراءات معادية".. الجزائر تعلن قطع علاقاتها رسمياً مع المغرب

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يوم الثلاثاء، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية رسمياً مع المغرب. [TRT عربي]

وبرر لعمامرة في مؤتمر صحفي الخطوة بأن المغرب يتخذ "إجراءات معادية" ضد بلاده. [TRT عربي]

واستدرك الوزير الجزائري بالقول: إن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يعني تضرر المواطنين المقيمين في البلدين بأي شكل من الأشكال". [TRT عربي]

طالبان: نرفض تمديد عمليات الإجلاء بعد نهاية الشهر

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الولايات المتحدة يجب أن تكمل عمليات إجلائها للأشخاص من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وهو التاريخ الذي حددته إدارة بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد. [TRT عربي]

وأكّد مجاهد أن حركته لن تقبل "بأي تمديد" للموعد النهائي، مشيراً إلى أن الحياة تعود إلى طبيعتها في البلاد، لكن الفوضى في المطار لا تزال تمثّل مشكلة. [TRT عربي]

يشار إلى أن كثيراً من الأفغان يحاولون الفرار عقب سيطرة طالبان على البلاد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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