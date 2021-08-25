سياسة
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مفتي مصر يثير جدلاً.. "صحابة الرسول استخدموا وسائل لمنع الحمل"
أثارت تصريحات لمفتي مصر شوقي علام جدلاً واسعاً بعدما قال إن "الصحابة كانوا يعزلون أنفسهم"، أي يستخدمون من الوسائل المتاحة لديهم لعدم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي.
مفتي مصر يثير جدلاً.. "صحابة الرسول استخدموا وسائل لمنع الحمل"
شوقي علام أثار جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته حول الصحابة
25 أغسطس 2021

أثارت تصريحات جديدة لمفتي مصر شوقي علام جدلاً واسعاً في العالم العربي والإسلامي والشارع المصري، وتحدث فيها عن وسائل منع الحمل وضرورة تحديد النسل.

وقال علام في تصريحات تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: إن "الإحصائيات مهمة وضرورية لفهم الواقع وإدراك خطر الزيادة السكانية".

وأضاف: "لسنا أمام مشكلة دينية يمكن أن تعوق مواجهة الزيادة السكانية، وإنما أمام نص وفهم وواقع دقيق يتيح لنا أن نتحرك بأريحية شديدة في كل الإجراءات".

واستدل المفتي المصري بحديث للإمام أبو حامد الغزالي عن قضية "العزل"، لافتاً إلى أن "الصحابة كانوا يعزلون أنفسهم"، أي يستخدمون من الوسائل المتاحة لديهم لعدم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، وذلك كان يحدث في أثناء وجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك.

وجاء حديث المفتي علام في سياق حملة إعلامية في مصر تهدف إلى نشر الوعي والتشجيع على خفض معدل الإنجاب في البلاد، ومواجهة الزيادة السكانية.

وفي وقت سابق قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات لفضائية "صدى البلد": إن "المواطن لن يشعر بأي تحسن في حياته المعيشية، طالما نسبة النمو السكاني على هذا النحو".

وأطلقت في مصر مؤخراً حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى "نشر الوعي والتشجيع على خفض معدل الإنجاب في البلاد، ومواجهة الزيادة السكانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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