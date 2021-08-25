انطلاقاً من 1 سبتمبر/أيلول القادم، بات لأي أحد ركل كرته بالخطأ فوق سطح الجيران أو داخل حديقته، أن يدخل لاستعادتها بنفسه قانونياً، حسب ما بات يتيحه قانون الملكية الجديد في بلجيكا، حسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وينطبق الأمر ذاته على الحيوانات المنزلية الضائعة والمتسللة إلى حدائق الجيران. "عليك أن تدق باب جارك أولاً، لكن إذا رفض أو كان خارج المنزل، يمكن الدخول إلى الحديقة واسترجاع كرتك بسرعة"، يقول البروفيسور فينسنت ساغايرت الذي ساهم في كتابة القانون الجديد.

ويقول ساغايرت الذي تحدث إلى إذاعة VRT المحلية إن تغيير القانون الذي كان يطلب من صاحب البيت إعادة الكرة أو الحيوان المنزلي لكنه كان يسمح له بمنعك من الدخول، كان أمراً ضرورياً لتوضيح هذه الوضعية القانونية المعقدة.

ويضيف: "لكن أن ترمي كرتك فوق السور كذريعة للتطفل فهذا أمر غير مسموح. وإذا دخلت فعليك استرجاع حاجتك فقط لا أن تأخذ أي شيء آخر. هذا لا يزال يعتبر سرقة!".

ويخشى البلجيكيون أن يصعّد القانون الجديد من حالات الخلاف بين الجيران وغياب الخصوصية، غير أن السلطات طمأنت المواطنين "سيكون كل ذلك تحت مراقبتنا. سيعاقب كل من تعدى على القانون".