سياسة
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ريال مدريد يقدم عرضاً بقيمة 160 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الفرنسي مبابي
قدم فريق ريال مدريد عرضاً بقيمة 160 مليون يورو لباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ريال مدريد يقدم عرضاً بقيمة 160 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الفرنسي مبابي
ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 160 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي / AFP
25 أغسطس 2021

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، إن ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 160 مليون يورو (188.11 مليون دولار) لباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر.

وأضافت ليكيب أن موقف سان جيرمان لم يتغير، حيث يسعى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاماً حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران العام المقبل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن النادي الإسباني قدم عرضه يوم الأحد الماضي.

وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جيرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية ست مرات من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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