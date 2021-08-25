سياسة
2 دقيقة قراءة
الإمارات تتعاون مع إسرائيل لتحويل طائرات المسافرين إلى ناقلات شحن
وقعت شركة الاتحاد الهندسية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية شراكة مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، لتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن.
الإمارات تتعاون مع إسرائيل لتحويل طائرات المسافرين إلى ناقلات شحن
الهدف هو تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن / Reuters
25 أغسطس 2021

أعلنت شركة الاتحاد الهندسية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية، الأربعاء، توقيع شراكة مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، لتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز بوينغ "777-300ER".

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ستستفيد الاتحاد الهندسية من خبرات الشركة الإسرائيلية المتخصصة في تحويل طائرات بوينغ 777-300ERSF.

وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم شركة الاتحاد بتسهيل خطين من خطوط التحويل، التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران (حكومية): "بوينغ 777-300ERSF، تسهم في تلبية الطلب، كما تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولاً مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا".

فيما قال بواز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء، إن اتفاق التطبيع "أسهم في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة".

وعام 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تُعرف باسم "اتفاقات أبراهام"، تيمناً بنبي الله إبراهيم.

وأضاف ليفي أن "تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد، شهادة قوية على متانة العلاقات مع الإمارات، وتعزيز حضورنا في المنطقة.. هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية".

وفي 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران، إطلاق برنامج بوينغ 777-300ERSF، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us