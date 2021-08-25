أعلنت شركة الاتحاد الهندسية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية، الأربعاء، توقيع شراكة مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، لتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز بوينغ "777-300ER".

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ستستفيد الاتحاد الهندسية من خبرات الشركة الإسرائيلية المتخصصة في تحويل طائرات بوينغ 777-300ERSF.

وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم شركة الاتحاد بتسهيل خطين من خطوط التحويل، التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران (حكومية): "بوينغ 777-300ERSF، تسهم في تلبية الطلب، كما تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولاً مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا".

فيما قال بواز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء، إن اتفاق التطبيع "أسهم في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة".

وعام 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تُعرف باسم "اتفاقات أبراهام"، تيمناً بنبي الله إبراهيم.

وأضاف ليفي أن "تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد، شهادة قوية على متانة العلاقات مع الإمارات، وتعزيز حضورنا في المنطقة.. هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية".

وفي 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران، إطلاق برنامج بوينغ 777-300ERSF، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن.