سياسة
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وزير الدفاع الإسرائيلي لا يستبعد التحرك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه لا يستبعد أن تتحرك تل أبيب في المستقبل حتى لا تصل إيران إلى السلاح النووي.
وزير الدفاع الإسرائيلي لا يستبعد التحرك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
غانتس: لا أستبعد أن نتحرك في المستقبل حتى لا تصل إيران إلى السلاح النووي / Reuters
25 أغسطس 2021

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إنه لا يستبعد أن تتحرك بلاده ضد إيران لمنع امتلاكها السلاح النووي.

وقال غانتس، في إحاطة لأكثر من 60 سفيراً أجنبياً: "عرفنا كيف نتصرف في الماضي، ولا أستبعد أن نتحرك في المستقبل حتى لا تصل إيران إلى السلاح النووي".

وأضاف، حسب ما نقلت عنه صحيفة "معاريف" العبرية: "لدى إيران النية لتدمير إسرائيل، وهي تعمل على امتلاك الوسائل للقيام بذلك".

وفي إشارة إلى الهجوم على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر عمان الشهر الماضي، قال: "تقييمنا هو أن الطائرة بدون طيار التي ضربت الناقلة غادرت من إيران، وهذا دليل آخر على أن إيران تشكل أولاً وقبل كل شيء تهديداً للعالم".

وأضاف: "ليس لدى إسرائيل صراع مع الشعب الإيراني، بل مع النظام الإيراني".

ودعا غانتس المجتمع الدولي إلى وضع "خطة ب" لوقف التقدم النووي الإيراني الآن.

وقتل اثنان من طاقم الناقلة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، عندما تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في أثناء إبحارها في 29 يوليو/تموز الماضي.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، آنذاك، اتهامات وجهتها إسرائيل لبلاده بالتورط في الهجوم، داعياً في تصريحات للصحفيين تل أبيب إلى أن تتوقف عن توجيه مثل هذه الاتهامات "التي لا أساس لها من الصحة".

أما في ما يتعلق بغزة، فقال غانتس: "كل ما تحتاج إليه إسرائيل لتمكين غزة من التطور والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد هو إعادة الأولاد إلى ديارهم، والالتزام بسلام كامل في جنوب البلاد".

ويقصد غانتس بقوله: "إعادة الأولاد إلى ديارهم" 4 إسرائيليين تقول تل أبيب إن حركة "حماس" تحتجزهم في غزة منذ الحرب الإسرائيلية عام 2014.

وتقوم مصر بالوساطة بين إسرائيل و"حماس" لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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