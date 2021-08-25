سياسة
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ميركل تؤكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الحوار مع طالبان
شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي "الحوار" مع حركة طالبان التي استولت مؤخراً على السلطة في أفغانستان.
ميركل تؤكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الحوار مع طالبان
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الحوار مع  طالبان / DPA
25 أغسطس 2021

نوّهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، بضرورة مواصلة المجتمع الدولي "الحوار" مع حركة طالبان.

وقالت في جلسة أمام النواب في البرلمان الألماني، إنّه "من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان التي عادت إلى السلطة"، حسبما نقل موقع يورونيوز الأوروبي.

وعزت المستشارة الألمانية دعوتها إلى ضرورة ضمان "الحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابعت: "يجب أن يتمثّل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي أحدثناها على مدار السنوات العشرين الماضية في أفغانستان".

وأردفت: "طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان"، معتبرةً أنّ هذا الواقع الجديد "مرير لكن علينا مواجهته".

وفي إشارة إلى التقدّم المُحرز في أفغانستان منذ 2001، أكّدت المستشارة أن "نحو 70% من الأفغان يمكنهم الآن الحصول على مياه الشرب بينما كانوا 20% فقط قبل 20 عاماً".

كما لفتت إلى انخفاض عدد وفيات الأطفال في أفغانستان إلى النصف خلال السنوات العشرين الماضية أيضاً، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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