سياسة
2 دقيقة قراءة
البنتاغون: الأولوية ستكون لإجلاء القوات من أفغانستان في اليومين الأخيرين
أعلن البنتاغون أنّ الجيش الأمريكي سيواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل حتى انتهاء المهلة المقررة في 31 أغسطس/آب الجاري إذا دعت الحاجة، لكن في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري.
البنتاغون: الأولوية ستكون لإجلاء القوات من أفغانستان في اليومين الأخيرين
البنتاغون: الأولوية لعمليات الإجلاء من مطار كابل في اليومين الأخيرين ستكون للقوات الأمريكية والعتاد العسكري / AA
25 أغسطس 2021

قالت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء، إنّ الجيش الأمريكي سيواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل حتى انتهاء المهلة المقررة في 31 أغسطس/آب الجاري إذا دعت الحاجة، لكن في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري.

وقال الميجر جنرال وليام تايلور من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في إفادة صحفية، إنّ أكثر من 10 آلاف شخص موجودون حالياً في مطار كابل ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان.

وأضاف أنّ 90 رحلة جوية عسكرية أمريكية ورحلات دولية أخرى أجلت على مدى الساعات الـ24 الماضية 19 ألفاً آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي لمن شملتهم عمليات الإجلاء حتى الآن إلى 88 ألفاً، لافتاً إلى أن طائرة تغادر كل 39 دقيقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن 5400 جندي أمريكي موجودون حالياً في مطار كابل.

يُذكر أنّ المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة يجب أن تُكمل عمليات إجلائها للأشخاص من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وهو التاريخ الذي حددته إدارة بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد.

وأكّد مجاهد أنّ حركته لن تقبل "بأيّ تمديد" للموعد النهائي، مشيراً إلى أنّ الحياة تعود إلى طبيعتها في البلاد، لكنّ الفوضى في المطار لا تزال تمثّل مشكلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us