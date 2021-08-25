قالت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء، إنّ الجيش الأمريكي سيواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل حتى انتهاء المهلة المقررة في 31 أغسطس/آب الجاري إذا دعت الحاجة، لكن في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري.

وقال الميجر جنرال وليام تايلور من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في إفادة صحفية، إنّ أكثر من 10 آلاف شخص موجودون حالياً في مطار كابل ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان.

وأضاف أنّ 90 رحلة جوية عسكرية أمريكية ورحلات دولية أخرى أجلت على مدى الساعات الـ24 الماضية 19 ألفاً آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي لمن شملتهم عمليات الإجلاء حتى الآن إلى 88 ألفاً، لافتاً إلى أن طائرة تغادر كل 39 دقيقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن 5400 جندي أمريكي موجودون حالياً في مطار كابل.

يُذكر أنّ المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة يجب أن تُكمل عمليات إجلائها للأشخاص من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وهو التاريخ الذي حددته إدارة بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد.

وأكّد مجاهد أنّ حركته لن تقبل "بأيّ تمديد" للموعد النهائي، مشيراً إلى أنّ الحياة تعود إلى طبيعتها في البلاد، لكنّ الفوضى في المطار لا تزال تمثّل مشكلة.