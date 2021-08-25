سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تبدأ إجلاء قواتها من كابل.. وأردوغان: نتعامل بتفاؤل حذر مع "طالبان"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده تتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة طالبان، وتواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان.
تركيا تبدأ إجلاء قواتها من كابل.. وأردوغان: نتعامل بتفاؤل حذر مع "طالبان"
وزارة الدفاع التركية تؤكد أنّ 1129 مواطناً مدنياً أُجلوا بطائرات عسكرية تركية من أفغانستان / وزارة الدفاع التركية
25 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح.

وأضافت أنّ 1129 مواطناً مدنياً أُجلوا بطائرات عسكرية تركية من أفغانستان.

ولفت البيان إلى أنّ القوات المسلحة التركية تمارس مهامها في أفغانستان منذ عام 2002 للمساهمة في إحلال السّلام والاستقرار للشعب الأفغاني الذي تربطها به علاقات تاريخية وثقافية، في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتفاقيات الثنائية.

وجاء في البيان: "بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو أنهما سيغادران أفغانستان، أعربت تركيا عن نيّتها حول إمكانية مواصلة مسؤوليتها في تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بأمان ووفق المعايير الدولية، كما فعلت لمدة 6 سنوات، في حالة توفّرت شروط معينة، استناداً إلى عبارة (ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني ما دام يريد ذلك) التي طالما عبّرت عنها تركيا دائماً".

وتابع البيان: "وفي هذا السياق، تمّ التدخل مع قوات دول أخرى لمعالجة الاضطراب بمطار حامد كرزاي وضمان تنفيذ الأنشطة في المطار من خلال توفير الأمن فيه".

بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده تتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة طالبان، وتواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان.

وقال أردوغان، الأربعاء، خلال مأدبة عشاء مع سفراء: "في الوقت الحالي نتعامل مع رسائل قادة طالبان بتفاؤل حذر".

وأشار إلى أنّ خطوات "طالبان" وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان.

وأضاف: "تركيا ستواصل الحوار الوثيق مع جميع الأطراف في أفغانستان بما يتماشى مع هدف استقرار البلاد".

وأكد أنّ تركيا تستضيف حالياً أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، ولا يمكنها تحمّل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us