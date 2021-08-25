سياسة
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باستثناء وزير واحد.. البرلمان الإيراني يمنح الثقة للحكومة التي شكّلها رئيسي
بعد مناقشات استمرت 5 أيام، منحت أغلبية أعضاء البرلمان الإيراني الثقة للحكومة التي شكّلها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.
باستثناء وزير واحد.. البرلمان الإيراني يمنح الثقة للحكومة التي شكّلها رئيسي
البرلمان الإيراني يصوّت على منح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير واحد / AA
25 أغسطس 2021

وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على منح الثقة للحكومة التي اقترحها الرئيس الجديد لإيران إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.

ووافق البرلمان الإيراني على الأسماء الـ18 التي اقترحها لتشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء مرشح وزارة التربية والتعليم حسين باغول، بعد مناقشات استمرت 5 أيام.

وبناءً على ذلك، أصبح حسين أمير عبد اللهيان الذي يدعم سياسة الوقوف على مسافة بعيدة من الغرب، وزيراً للخارجية.

وشغل عبد اللهيان منصب سفير طهران في البحرين لفترة خلال ولاية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومنصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية خلال فترتي نجاد وحسن روحاني.

وشغل أحمد وحيدي القائد السابق في فيلق القدس ووزير الدفاع في عهد أحمدي نجاد منصب وزير الداخلية، فيما أصبح العميد محمد رضا آشتیاني وزيراً للدفاع.

ولقيت الحكومة الجديدة انتقادات من بعض النواب لخلوّها من النساء والسُنّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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