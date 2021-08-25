وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على منح الثقة للحكومة التي اقترحها الرئيس الجديد لإيران إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.

ووافق البرلمان الإيراني على الأسماء الـ18 التي اقترحها لتشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء مرشح وزارة التربية والتعليم حسين باغول، بعد مناقشات استمرت 5 أيام.

وبناءً على ذلك، أصبح حسين أمير عبد اللهيان الذي يدعم سياسة الوقوف على مسافة بعيدة من الغرب، وزيراً للخارجية.

وشغل عبد اللهيان منصب سفير طهران في البحرين لفترة خلال ولاية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومنصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية خلال فترتي نجاد وحسن روحاني.

وشغل أحمد وحيدي القائد السابق في فيلق القدس ووزير الدفاع في عهد أحمدي نجاد منصب وزير الداخلية، فيما أصبح العميد محمد رضا آشتیاني وزيراً للدفاع.

ولقيت الحكومة الجديدة انتقادات من بعض النواب لخلوّها من النساء والسُنّة.