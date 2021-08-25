سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن: نحو 1500 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان
قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إنّ 4500 أمريكي آخرين أُجلوا في عملية تديرها الولايات المتحدة على مدار الساعة منذ وصول طالبان إلى العاصمة في 14 أغسطس/آب، لتلحق هزيمة مفاجئة بالحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني المدعومين من الولايات المتحدة.
بلينكن: نحو 1500 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان
ذكر بلينكن أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بنحو 500 مواطن أمريكي لمحاولة إخراجهم / AFP
25 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إنّ الإدارة الأمريكية تعتقد أنّ نحو 1500 مواطن أمريكي ما زالوا في أفغانستان، بعد 12 يوماً من إطلاق الجسر الجوي العسكري الأمريكي الضخم.

وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء أنّ 4500 أمريكي آخرين أُجلوا في عملية تديرها الولايات المتحدة على مدار الساعة منذ وصول طالبان إلى العاصمة في 14 أغسطس/آب، لتلحق هزيمة مفاجئة بالحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني المدعومين من الولايات المتحدة.

تأتي تصريحات بلينكن بعد أيام من الضغط للحصول على تقديرات رسمية لعدد الأمريكيين الذين ما زال يتعيّن إخراجهم بأمان من أفغانستان، قبل انسحاب القوات الأمريكية المقرر الثلاثاء.

كما ذكر بلينكن أنّ المسؤولين الأمريكيين على اتصال بنحو 500 مواطن أمريكي، لمحاولة إخراجهم بأمان من البلاد.

وتحدث عن الجهود الجارية للوصول إلى آخر ألف أمريكي قبل انسحاب الولايات المتحدة.

وقال: "نتواصل معهم عدة مرات في اليوم، من خلال قنوات اتصال متعددة، الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يرغبون في المغادرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us