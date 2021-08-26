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تركيا تبدأ إجلاء قواتها من كابل، وأردوغان يقول إنهم يتعاملون بتفاؤل حذر مع "طالبان"، وبينيت يعلن الاستعداد لحرب أخرى في غزة.

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تركيا تبدأ إجلاء قواتها من كابل.. وأردوغان: نتعامل بتفاؤل حذر مع "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة. [TRT عربي]

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنّ القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح. [TRT عربي]

بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده تتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة طالبان، وتواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان. [TRT عربي]

قبل لقاء بايدن.. بينيت يعلن الاستعداد لحرب أخرى في غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن استعداده لخوض عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى سقوط حكومته الائتلافية، حسب ما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بالتزامن مع بدئه زيارة إلى واشنطن، مساء الثلاثاء. [TRT عربي]

وقال بينيت: "إنّ الحصار على غزة سيستمر ما استمرت حركة حماس في تسليح نفسها وإطلاق الصواريخ على إسرائيل". [TRT عربي]

وأضاف أنه سيكون على استعداد لخوض حرب أخرى مع "حماس" حتى لو أفقده ذلك دعم النواب العرب الأربعة الذين يُبقيه دعمهم في السلطة. [TRT عربي]