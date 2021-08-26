سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 26 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 أغسطس/آب 2021
وزارة الدفاع التركية: القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح في أفغانستان / AA
26 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

تركيا تبدأ إجلاء قواتها من كابل، وأردوغان يقول إنهم يتعاملون بتفاؤل حذر مع "طالبان"، وبينيت يعلن الاستعداد لحرب أخرى في غزة.

الجديد على TRT عربي:

"خاوة خاوة".. كيف استقبل المستوى الشّعبي القطيعة بين المغرب والجزائر؟

السلاح والتكنولوجيا.. لماذا تخشى أمريكا تنامي"الاختراق الصيني" لإسرائيل؟

شاهد!

تركيا تبدأ إجلاء قواتها من كابل.. وأردوغان: نتعامل بتفاؤل حذر مع "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة. [TRT عربي]

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنّ القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح. [TRT عربي]

بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده تتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة طالبان، وتواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان. [TRT عربي]

قبل لقاء بايدن.. بينيت يعلن الاستعداد لحرب أخرى في غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن استعداده لخوض عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى سقوط حكومته الائتلافية، حسب ما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بالتزامن مع بدئه زيارة إلى واشنطن، مساء الثلاثاء. [TRT عربي]

وقال بينيت: "إنّ الحصار على غزة سيستمر ما استمرت حركة حماس في تسليح نفسها وإطلاق الصواريخ على إسرائيل". [TRT عربي]

وأضاف أنه سيكون على استعداد لخوض حرب أخرى مع "حماس" حتى لو أفقده ذلك دعم النواب العرب الأربعة الذين يُبقيه دعمهم في السلطة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us