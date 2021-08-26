أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إلى إمكانية مواصلة بلاده مهمة التشغيل المتعلقة بمطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، بعد إجلاء الجنود الأتراك من هناك.

وأضاف قالن في لقاء متلفز، الأربعاء، "إذا جرى التفاهم على الشروط والتوصّل إلى اتفاق في هذا الاتجاه، فسنواصل تقديم هذه الخدمة".

وأوضح أنّ "استمرار تركيا بتشغيل المطار سيصبّ في صالح أفغانستان والعملية الانتقالية والحكومة التي ستُشكّل لاحقاً".

وتابع: "من أجل الحصول على اعتراف دولي هناك، يجب على الحكومة الجديدة ضمان أمن المطار وتأمين سير العمل بشكل طبيعي".

وفي رد منه على سؤال "هل ستُوفّر القوات من قوات طالبان أو من الأمن الخاص؟"، شدد قالن على "ضرورة إنشاء هيكل أمني هناك. ولا أعتقد أنّ طالبان لديها مثل هذه القدرة. ربما سيطلبون مثل هذه الخدمة في نهاية المطاف. إنهم يعرفون مدى أهميتها الرئيسية، هذه التفاصيل موضع تفاوض. وإذا كان هناك اتفاق ستُجرى دراسة في هذا الاتجاه".

وردًا على سؤال "هل قالت طالبان: لا نريد جنوداً أتراكاً؟"، قال قالن: "لم يقولوا ذلك، قالوا: لا نريد بقاء أي قوة أجنبية في أفغانستان، أي أنّ ذلك التصريح ليس خاصاً بتركيا وحدها بل يشمل كذلك كافة الدول الأخرى، ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيران، وروسيا، والصين".

وزاد المتحدث قائلاً: "لذلك لم نرغب ببقاء جنودنا وسط صراع من أي نوع، ولا يمكن لنا بأي حال أن نقبل بقاءهم وجهاً لوجه مع أية تهديدات محتملة، وهذا وضع لا يمكننا أن نصادق على استمراره، لذلك إنه لمن دواعي سرورنا أنّ المهمة قد اكتملت بهذه الطريقة ويعودون إلى بلادنا بسلام".

ورداً على سؤال حول الفترة التي ستستغرقها عملية إجلاء القوات التركية، أكد قالن أنّ الأمر متعلق بالخطة التي وضعتها وزارة الدفاع، مشيراً إلى أنها ربما تكتمل في غضون 24 أو 36 ساعة.

ومساء الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان.

وجاء في البيان: "بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أنهما سيغادران أفغانستان، أعربت تركيا عن نيّتها حول إمكانية مواصلة مسؤوليتها في تشغيل مطار حامد كرزاي بأمان ووفق المعايير الدولية، كما فعلت لمدة 6 سنوات، في حالة توفرت شروط معينة".

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب دخل عناصر الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة طالبان مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وفي سياق آخر، أكد متحدث الرئاسة التركية أنّ بلاده أدّت واجبها على أكمل وجه بخصوص مسألة اللاجئين، مشدداً على أنّ تركيا تُجري مساعيها الدبلوماسية لمنع تفاقم أزمة الهجرة في أفغانستان، على خلفية الأحداث والتطورات التي تشهدها البلاد.

وأوضح أنه في حالة حدوث موجة هجرة من أفغانستان فإنّ هذا يؤثر بصورة مباشرة على دول الجوار قبل أية دولة أخرى، مشدداً على ضرورة تولّي المجتمع الدولي دوره في مسألة الهجرة، وأنّ تركيا ليس لديها استعداد لتحمّل أعباء جديدة بعد ذلك.

كما أكد أنّ بلاده "تتخذ على حدودها كافة التدابير اللازمة لمنع أية هجرة غير قانونية، مضيفاً: "تركيا لم تكن يوماً مستودع لاجئين لأحد ولن تكون كذلك مستقبلاً".