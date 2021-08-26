سياسة
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يؤمن بـ"تفوّق العرق الأبيض".. حكم بإعدام أمريكي قتل 9 أشخاص من أصول إفريقية
أصدرت محكمة استئناف أمريكية قراراً يؤكد حكم الإعدام بحق شاب متهم بقتل 9 أشخاص من ذوي الأصول الإفريقية عام 2015.
يؤمن بـ"تفوّق العرق الأبيض".. حكم بإعدام أمريكي قتل 9 أشخاص من أصول إفريقية
السلطات القضائية الأمريكية أصدرت عام 2017 حكماً بإعدام ديلان روف ليُستأنف على الحكم ويؤكّد - صورة أرشيفية / AA
26 أغسطس 2021

أقرّت محكمة استئناف أمريكية، الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق المواطن، ديلان روف، القومي الذي قتل 9 أشخاص من أصول إفريقية عام 2015.

وأصدرت محكمة الاستئناف المكونة من 3 قضاة في الدائرة الرابعة الأمريكية، قراراً يؤكد حكم الإعدام بحق روف، حسبما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن وثائق قضائية.

وكتب القضاة في نص الحكم: "لا يوجد سجّل بارد أو تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن ينقل الرعب الكامل لما فعله روف، جرائمه تجعله معرضاً لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".

وروف البالغ حالياً 27 عاماً، يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من أوصل إفريقية في كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية عام 2015، حسبما أفادت وثائق المحكمة.

وكانت السلطات القضائية الأمريكية قد أصدرت في يناير/كانون الثاني 2017 حكماً بإعدام المتهم المذكور، ليُستأنف على الحكم، ويؤكد الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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