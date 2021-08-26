قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، إنّ بلاده لديها رغبة في أن تكون لها علاقات طيّبة مع كافة دول الخليج، جاء ذلك تعقيباً على الزيارة الأخيرة التي أجراها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد لأنقرة.

وأضاف قائلاً إنّ "فتح مثل هذه الصفحة الجديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمر إيجابي للغاية. وهذه العملية بالطبع وصلت إلى مرحلة معيّنة من النّضج خلال الأشهر الستّ أو الخمس الماضية، حيث عُقدت الكثير من الاجتماعات، من بينها اجتماعات لوزير خارجيتنا (مولود جاوش أوغلو)".

وزاد قالن قائلاً: "كما كانت هناك لقاءات لرئيس جهاز الاستخبارات لدينا السيد حقان (فيدان)، ونتيجة لذلك، ارتقت تلك اللقاءات إلى مستوى رئيسنا (رجب طيب أردوغان)"، مضيفاً: "أتعرفون أنّ الشخص الذي جاء، الشيخ طحنون، له دور حاسم للغاية في نظام الإمارات العربية المتحدة؟، ومن ثمّ فإن مجيئه لتركيا بنفسه كانت رسالة في حدّ ذاتها".

وأشار متحدّث الرئاسة التركية إلى أنهم اتفقوا على أن تكون العلاقات المتبادلة بين تركيا والإمارات، وكذلك دول الخليج الأخرى، قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام، معرباً عن أملهم في رؤية نتائج ملموسة لهذا في كافة المجالات، وأنهم مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات في هذا الصدد.

وبخصوص العلاقات مع مصر، قال إبراهيم قالن إن اللقاءات مستمرة بين الجانبين لوضع تلك العلاقات على أرضية سليمة، مشيراً إلى أنّه يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال في المستقبل القريب.