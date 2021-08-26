سياسة
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حظر شراءهم المنازل في كندا.. هل يسعى ترودو لحماية منصبه بورقة الأجانب؟
تخطط حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لحظر الأجانب من شراء منازل في كندا خلال العامين المقبلين إذا أُعيد انتخاب حكومته الليبرالية. فهل يسعى ترودو لحماية منصبه بورقة الأجانب؟
حظر شراءهم المنازل في كندا.. هل يسعى ترودو لحماية منصبه بورقة الأجانب؟
يتعهد الليبراليون بحظر الملكية الأجنبية الجديدة للمنازل الكندية لمدة عامين ورفع الضريبة الحالية على المساكن الشاغرة المملوكة للأجانب / Reuters
26 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إنّ حكومته ستمنع الأجانب من شراء منازل في كندا خلال العامين المقبلين إذا أُعيد انتخاب حكومته الليبرالية، وستجعل شراء المنازل أكثر شفافية في مسعى لمعالجة زيادات سريعة في الأسعار، حسب تعبيره.

ووعد ترودو ببناء المزيد من المنازل ومساعدة المستأجرين على أن يصبحوا ملّاكاً من خلال خطة لاستئجار ينتهي بالتملّك وبرنامج إدخار الدفعة المقدمة وتيسيرات ضريبية أكبر.

وقال ترودو الذي يسعى للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات الاتحادية التي تجرى في 20 سبتمبر/أيلول: "إذا كنت تعمل بجد، وإذا قمت بالتوفير فسيكون حلم الحصول على مكان خاص لك في متناول اليد".

زيادة سريعة في أسعار المنازل

وقفزت أسعار المساكن الكندية 15.6% العام الماضي، وارتفع مؤشر رابطة العقارات الكنديةلأسعار المنازل 69.7% منذ نوفمبر/تشرين الأول 2015 عندما تولى ترودو منصبه لأول مرة.

ويتعهد الليبراليون بحظر الملكية الأجنبية الجديدة للمنازل الكندية لمدة عامين ورفع الضريبة الحالية على المساكن الشاغرة المملوكة للأجانب، كما وعدوا بفرض ضريبة لمكافحة عمليات شراء العقارات بهدف بيعها لاحقاً بمقابل أعلى، والتي ستبدأ على العقارات السكنية التي تُباع في غضون 12 شهراً من الشراء.

وقال ترودو: "سنقمع المُضاربين الجشعين الذين يتصرفون بطريقة غير نزيهة، لذلك لا مزيد من الصفقات العمياء".

والصفقات العمياء هي ممارسة في كندا يقدّم فيها المشترون عروضاً دون معرفة ما يقدّمه منافسوهم، ويقول المعارضون لها إنها قد يُساء استخدامها لتضخيم أسعار البيع.

ويقول الليبراليون إنّ تعهدهم الجديد بالاستئجار الذي ينتهي بالتملك سيساعد الكنديين على الادخار للدفعات المقدّمة عن طريق تحويل جزء من إيجارهم إلى مدخرات، بينما سيسمح برنامج ادخار الدفعة الأولى بتوفير مدخرات معفاة من الضرائب.

وركّز معارضو ترودو أيضاً على أزمة الإسكان في كندا، حيث تعهّد الحزب الديمقراطي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 20% على مشتري المنازل الأجانب.

كما تعهّد المنافس الرئيسي لترودو زعيم حزب المحافظين إيرن أوتول الأسبوع الماضي ببناء مليون منزل على مدار ثلاث سنوات، وقال إنه سيمنع الأجانب غير المقيمين من شراء العقارات الكندية لمدة عامين على الأقل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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