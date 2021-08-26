وصلت إلى مطار أسنبوغا في العاصمة التركية أنقرة، أوّل رحلة جوية لإجلاء القوات المسلحة التركية مع عدد من المواطنين الأتراك من أفغانستان.

وقال مراسل TRT عربي في أنقرة إنّ الطائرة وصلت الساعة (11:40 بالتوقيت المحلي)، مشيراً إلى أنّها حملت على متنها 345 راكباً من ضمنهم جنود ومدنيون.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، أنّ أوّل طائرة لعملية إجلاء قواتنا المسلحة أقلعت من أفغانستان تحمل الرقم "TK6889"، وأشار إلى أنّه من المخطط تنظيم رحلتين جويتين لإكمال عملية الإجلاء.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل عناصر الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة طالبان مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.