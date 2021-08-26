سياسة
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بعد سيطرة طالبان.. روسيا ستزوّد دولاً مجاورة لأفغانستان بأسلحة
تلقت روسيا طلبات من دول في آسيا الوسطى المحاذية لأفغانستان، لتزويدها بأسلحة ومروحيات في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في ذلك البلد.
بعد سيطرة طالبان.. روسيا ستزوّد دولاً مجاورة لأفغانستان بأسلحة
روسيا ستزوّد دولاً مجاورة لأفغانستان بأسلحة / Reuters
26 أغسطس 2021

أكدت روسيا، الخميس، أنها تلقت طلبات من دول في آسيا الوسطى المحاذية لأفغانستان لتزويدها بأسلحة ومروحيات في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في ذلك البلد.

وجاءت الطلبات في وقت عبّر فيه عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق حيث تحتفظ موسكو بقواعد عسكرية، عن مخاوف من وصول الحركة إلى السلطة.

وقال رئيس مؤسسة "روسونبورون إكسبورت" الروسية الحكومية لصادرات الأسلحة ألكسندر ميخيف لوكالة ريا نوفستي للأنباء: "إننا بصدد العمل على عدد من الطلبات من دول في المنطقة لتزويدها بمروحيات روسية وأسلحة نارية وأنظمة حديثة لحماية الحدود".

وفيما لا تزال روسيا متفائلة بحذر إزاء القيادة الجديدة في كابل، فقد حذّرت من تسلسل مقاتلين إلى دول مجاورة بين لاجئين.

وأجرت أوزبكستان وطاجيكستان في وقت سابق هذا الأسبوع تمارين عسكرية مشتركة مع روسيا، على مقربة من حدودهما مع أفغانستان.

ومن المقرر أيضاً إجراء مناورات يشارك فيها عناصر من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، التحالف العسكري بقيادة موسكو، في قرغيزستان بين 7 و9 سبتمبر/أيلول.

وستركّز المناورات على "تدمير مجموعات مسلحة غير قانونية غزت أراضي دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجهاز الإعلامي للتحالف.

وفيما أعلنت طالبان أنها لا تمثّل خطراً على دول آسيا الوسطى، كانت جمهوريات سوفياتية سابقة في المنطقة عُرضة لهجمات نُسبت إلى حلفاء إسلاميين أفغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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