سياسة
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وفد من الإمارات في قطر.. الأمير تميم وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز التعاون
استقبل أمير دولة قطر، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، في الدوحة، وبحثا خلال الزيارة النادرة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية.
وفد من الإمارات في قطر.. الأمير تميم وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز التعاون
أمير قطر بحث مع الشيخ طحنون تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية
26 أغسطس 2021

أجرى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، الخميس، في أول زيارة من نوعها خلال أربع سنوات في أعقاب اتفاق هذا العام لإنهاء الخلاف.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنّ الشيخ طحنون وأمير قطر ناقشا "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية".

ونقل المسؤول الإماراتي إلى أمير قطر، تحيات رئيس بلاده الشيخ خليفة بن زايد، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حسب وكالة الأناضول.

فيما أعرب الشيخ تميم بن حمد عن أمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التطور والرخاء، حسب المصدرين.

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير/كانون الثاني على إنهاء الخلاف الذي قُطعت بسببه العلاقات مع قطر منتصف عام 2017.

وقادت الرياض والقاهرة جهود إصلاح العلاقات وعيّنتا سفيرين في الدوحة، لكنّ أبوظبي والمنامة لم تفعلا ذلك بعد. واستعادت جميعاً، باستثناء البحرين، روابط التجارة والسفر مع قطر.

وتسعى السعودية والإمارات إلى احتواء التوترات الإقليمية، ومنها التوتر مع إيران، فيما تقلّص الولايات المتحدة تدخلها العسكري في المنطقة. وتعتمد الرياض وأبوظبي منذ فترة طويلة في الأمن على واشنطن.

ويمكن للدولتين الاستفادة من استثمارات جارتهما الثرية، إذ تُعدّ قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم.

وقال مسؤول إماراتي كبير آخر الأسبوع الماضي إن الإمارات تعمل على "بناء الجسور"، فيما تركّز على التنمية الاقتصادية في سياستها الداخلية والخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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