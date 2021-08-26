ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن محكمة روسية فرضت، الخميس، غرامات قدرها 17 مليون روبل (229730 دولارا) على موقع تويتر و15 مليون روبل على فيسبوك وأربعة ملايين روبل على واتساب بسبب رفضها توطين بيانات المستخدمين الروس مثلما يقتضي القانون.

وكانت روسيا قد أصدرت خلال السنوات الماضية قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض النتائج، وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.

في 29 يوليو/تموز الماضي، فرضت روسيا غرامة على شركة غوغل، قيمتها 3 ملايين روبل (41017 دولاراً أمريكياً)، لانتهاكها قانون البيانات الشخصية.

خلال الشهر نفسه، فرضت محكمة روسية غرامة قيمتها 5.5 ملايين روبل (74409.80 دولارات) على شركة "تويتر"، للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وتشهد العلاقة بين روسيا وعمالقة التكنولوجيا مواجهة مفتوحة، إذ تفرض موسكو روتينياً غرامات على منصات التواصل الاجتماعي "لفشلها في إزالة المحتوى المحظور"، وتسعى لإجبار شركات التكنولوجيا الأجنبية على فتح مكاتب لها في البلاد.