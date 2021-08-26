سياسة
2 دقيقة قراءة
محكمة روسية تفرض غرامات على واتساب وتويتر وفيسبوك.. ما السبب؟
قالت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"، إن محاكم روسية غرمت بعض مواقع التواصل بمبالغ مالية كبيرة، بسبب رفضها توطين بيانات المستخدمين الروس مثلما يقتضي القانون.
محكمة روسية تفرض غرامات على واتساب وتويتر وفيسبوك.. ما السبب؟
القضاء الروسي يغرم واتساب وفيسبوك وتويتر بملايين الروبلات / AFP
26 أغسطس 2021

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن محكمة روسية فرضت، الخميس، غرامات قدرها 17 مليون روبل (229730 دولارا) على موقع تويتر و15 مليون روبل على فيسبوك وأربعة ملايين روبل على واتساب بسبب رفضها توطين بيانات المستخدمين الروس مثلما يقتضي القانون.

وكانت روسيا قد أصدرت خلال السنوات الماضية قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض النتائج، وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.

في 29 يوليو/تموز الماضي، فرضت روسيا غرامة على شركة غوغل، قيمتها 3 ملايين روبل (41017 دولاراً أمريكياً)، لانتهاكها قانون البيانات الشخصية.

خلال الشهر نفسه، فرضت محكمة روسية غرامة قيمتها 5.5 ملايين روبل (74409.80 دولارات) على شركة "تويتر"، للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وتشهد العلاقة بين روسيا وعمالقة التكنولوجيا مواجهة مفتوحة، إذ تفرض موسكو روتينياً غرامات على منصات التواصل الاجتماعي "لفشلها في إزالة المحتوى المحظور"، وتسعى لإجبار شركات التكنولوجيا الأجنبية على فتح مكاتب لها في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us