تستعد شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية، لتسليم الطائرة المسيّرة من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية، الأحد المقبل.

وذكرت الشركة المصنعة للمسيرات أقينجي المحلية، في تغريدة عبر "تويتر"، أن بيرقدار أقينجي (Bayraktar AKINCI TİHA) تستعد للطيران.

وأضافت: "آخر 3 أيام لتسليم قواتنا الأمنية بيرقدار أقينجي تيها التي ستكون الحارسة الصنديدة لسمائنا"، دون ذكر عدد الطائرات التي سيجري تسليمها.

وفي يوليو/تموز الماضي نجحت المسيرة المذكورة في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ، بجانب قدرة تحليق على علو 38 ألفاً و39 قدماً.

على صعيد آخر، أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الصناعات الدفاعية الحكومية، الخميس، عن تنفيذ مشاريع واعدة مع أنقرة لتطوير معدات للقوات البرية التركية.

وقالت مصادر في شركة "Rosoboronexport" للأناضول إنها تنفذ العديد من المشاريع الواعدة مع شريكاتها التركية لتطوير معدات للقوات البرية التركية.

وأوضحت الشركة الروسية أن بعض تلك المشاريع تستهدف التصدير لبلدان ثالثة.

جدير بالذكر أن التعاون العسكري بين وروسيا وتركيا في تصاعد مستمر، فيما تعد منظومة الدفاع الجوي S-400 في مقدمة ذلك التعاون.