سياسة
2 دقيقة قراءة
تعزيز القوات التركية بمسيّرات جديدة.. ومشاريع مع موسكو لتطوير معدات قتالية
فيما تستعد شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية، لتسليم الطائرة المسيّرة من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية، أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الصناعات الدفاعية الحكومية عن تنفيذ مشاريع واعدة مع أنقرة لتطوير معدات قتالية.
تعزيز القوات التركية بمسيّرات جديدة.. ومشاريع مع موسكو لتطوير معدات قتالية
شركة بايكار للصناعات الدفاعية تستعد لتسليم الطائرة المسيّرة من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية / AA
26 أغسطس 2021

تستعد شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية، لتسليم الطائرة المسيّرة من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية، الأحد المقبل.

وذكرت الشركة المصنعة للمسيرات أقينجي المحلية، في تغريدة عبر "تويتر"، أن بيرقدار أقينجي (Bayraktar AKINCI TİHA) تستعد للطيران.

وأضافت: "آخر 3 أيام لتسليم قواتنا الأمنية بيرقدار أقينجي تيها التي ستكون الحارسة الصنديدة لسمائنا"، دون ذكر عدد الطائرات التي سيجري تسليمها.

وفي يوليو/تموز الماضي نجحت المسيرة المذكورة في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ، بجانب قدرة تحليق على علو 38 ألفاً و39 قدماً.

على صعيد آخر، أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الصناعات الدفاعية الحكومية، الخميس، عن تنفيذ مشاريع واعدة مع أنقرة لتطوير معدات للقوات البرية التركية.

وقالت مصادر في شركة "Rosoboronexport" للأناضول إنها تنفذ العديد من المشاريع الواعدة مع شريكاتها التركية لتطوير معدات للقوات البرية التركية.

وأوضحت الشركة الروسية أن بعض تلك المشاريع تستهدف التصدير لبلدان ثالثة.

جدير بالذكر أن التعاون العسكري بين وروسيا وتركيا في تصاعد مستمر، فيما تعد منظومة الدفاع الجوي S-400 في مقدمة ذلك التعاون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us