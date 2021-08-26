حذّر الأطباء في الولايات المتحدة، من تحد جديد طُرح على منصة تيك توك، واشتُهر باسم "تحدي صناديق الحليب"، مؤكدين أنه يشكّل خطورة حقيقية.

ويتمثل التحدي في وضع مجموعة من صناديق الحليب الفارغة وترتيبها هرمياً بشكل عشوائي غير منتظم، ثم تسلقها والعودة مجدداً، ويفوز بالتحدي من يتمكن من فعل ذلك دون أن يسقط.

من جانبه، قال شون أنتوني، جراح العظام في أحد مستشفيات نيويورك: "قد يكون أثر هذه السقطة على العظام أسوأ من السقوط على سلم، إنهم يعرضون مفاصلهم لخطر كبير"، وفق حديثه لصحيفة "واشنطن بوست".

فيما حذرت إدارة الصحة في مدينة بالتيمور الأمريكية، قائلة: "بالنظر إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، يرجى مراجعة المستشفى المحلي في مدينتك للتأكد ما إذا كان لديهم سرير متاح لك، قبل أن تخوض تحدي صناديق الحليب!".

بدوره، سخر الممثل الكوميدي كونان أوبراين عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلاً: "ننتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل المشاركة في تحدي صناديق الحليب".

فأجابته الإدارة الأمريكية (FDA) بعد فترة وجيزة، قائلة: "على الرغم من أننا ننظم عمليه توزيع الحليب، لكننا لا نوصيك بذلك، ربما يمكنك الاستمتاع بشرب كوب منه، ثم إعادة كل هذه الصناديق الفارغة إلى محل البقالة مجدداً؟".

يعد تحدي الحليب الأحدث في سلسلة من التحديات الخطرة التي تطرحها منصة تيك توك من آن لآخر، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات أو حالات نادرة من الوفيات، آخرها تحدي التعتيم الذي يشجع الشباب على كتم أنفاسهم حتى فقدان الوعي، أو تحدي استهلاك كمية هائلة من مضادات الهيستامين بهدف الوصول إلى حالة من الهلوسة، وغيرها.

من جانبه، أوضح متحدث باسم تيك توك: "تحظر المنصة المحتوى الذي يروج لأفعال خطيرة ويشجع عليها، ونعمل على إزالة مقاطع الفيديو المماثلة وإعادة توجيه عمليات البحث، لمواجهة هذا المحتوى"، في حديثه لصحيفة الغارديان البريطانية.

وتابع: "نحن ندعو الجميع إلى توخّي الحذر في سلوكهم، سواء افتراضياً أو في الواقع".