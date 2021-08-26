سياسة
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مدافع مانشستر سيتي.. الفرنسي بنجامان مندي متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
وجّهت الشرطة الإنجليزية إلى اللاعب الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، اتهامات بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأغسطس/آب 2021.
مدافع مانشستر سيتي.. الفرنسي بنجامان مندي متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
مندي متهم بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي / AFP
26 أغسطس 2021

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس، أن الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، متهم بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأغسطس/آب 2021.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إن "4 اتهامات بالاغتصاب وُجِّهت إلى بنجامان مندي (27 عاماً)، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي".

وأضافت أن "التهم تتعلق بثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاماً، ويُزعم أنها حدثت بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأغسطس/آب 2021".

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف مندي عن اللعب حتى انتهاء التحقيقات.

وأودع مندي الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في السجن قبل مثوله أمام محكمة تشيستر الجمعة.

وكان مندي قد انضم إلى سيتي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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