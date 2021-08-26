سياسة
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تركيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي "الشنيع" على مطار كابل
أدانت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" الهجمات الإرهابية التي وقعت في محيط مطار كابل بالعاصمة الأفغانية.
تركيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي "الشنيع" على مطار كابل
"ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع، ونعزّي أقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى" / AFP
26 أغسطس 2021

أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" الهجمات الإرهابية التي وقعت، الخميس، في محيط "مطار حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت الخارجية في بيان إنها تلقت "بأسف كبير وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الهجمات الإرهابية في كابل".

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع، ونعزّي أقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق الخميس، وقع انفجاران في منطقة قرب "مطار حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية، وسط تضارب في حصيلة الضحايا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن حصيلة الضحايا بلغت 60 قتيلاً و120 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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