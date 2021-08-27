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عشرات القتلى والجرحى في انفجارات مطار كابل بأفغانستان، وأردوغان في ذكرى معركة "ملاذكرد": نسعى جاهدين لجعل تركيا ومحيطها دار أمان.

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أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في انفجارات مطار كابل

قال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجارين اللذين وقعا في محيط مطار كابل خلّفا بين "13 و20 قتيلاً" وعشرات الجرحى، فيما أعلن البنتاغون مقتل "عدد" لم يحدده من الجنود الأمريكيين. [TRT عربي]

بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" الهجمات الإرهابية التي وقعت في محيط مطار كابل بالعاصمة الأفغانية. [TRT عربي]

في ذكرى معركة "ملاذكرد".. أردوغان: نسعى جاهدين لجعل تركيا ومحيطها دار أمان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ بلاده تكافح "من أجل جعل وطننا وكل مكان نرفع فيه علمنا موطناً للأمان والرفاهية"، مشيراً إلى أنّ حكومته تسعى جاهدة لجعل تركيا والجغرافيا المحيطة بها دار أمان. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أنّ تركيا تمكّنت خلال الأعوام العشرين الماضية، من اللحاق بركب الدول المتقدّمة في العديد من المجالات أبرزها الصحة والتعليم والمواصلات والطاقة والزراعة والصناعات الدفاعية. [TRT عربي]

واستطرد: "بإذن الله سنصل إلى القمّة عندما نُقيم هذه الفترة التي يُعاد فيها تشكيل النظام العالمي والسياسي والاقتصادي للعالم بشكل صحيح، مع الحفاظ على مناخ الاستقرار والثقة". [TRT عربي]