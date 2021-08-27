سياسة
3 دقيقة قراءة
المغرب يغلق سفارته في الجزائر والأخيرة تلمح بالاستغناء عن خط أنابيب الغاز
أفاد مصدر رسمي مغربي أنّ الرباط ستغلق سفارتها في الجزائر، الجمعة، بعد إعلان الأخيرة قطع علاقاتها مع المملكة، فيما ألمحت الجزائر بإمكانية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويمرّ عبر المملكة.
المغرب يغلق سفارته في الجزائر والأخيرة تلمح بالاستغناء عن خط أنابيب الغاز
مصدر رسمي مغربي: قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة وستظل مفتوحة
27 أغسطس 2021

من المقرر أن يُغلق المغرب، الجمعة، سفارته في الجزائر بعد ثلاثة أيام على إعلان الأخيرة من جانب واحد قطع علاقاتها مع المملكة بسبب "أعمال عدائية"، وفق ما أفاد مصدر رسمي، الخميس.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنّ المغرب سيُغلق سفارته في العاصمة الجزائر، على أن يعود الطاقم الدبلوماسي العامل بها إلى المملكة.

في المقابل ستظلّ قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة، وفق المصدر نفسه.

وفي سياق متصل، ألمحت الجزائر، الخميس، بإمكانية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

ويتلقى المغرب حالياً الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويمرّ عبر المملكة. وينتهي عقد خط الأنابيب في أكتوبر/تشرين الأول.

والجزائر لديها خط أنابيب ثانٍ هو "ميد غاز"، لا يمرّ عبر المغرب، وقال وزير الطاقة محمد عرقاب إنه سيورّد كل إمدادات الغاز لإسبانيا.

وقالت وزارة الطاقة في بيان عقب اجتماع بين عرقاب والسفير الإسباني إنّ الوزير أكد التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر "ميد غاز".

ويربط "ميد غاز" بشكل مباشر منشآتها الواقعة في بلدة بني صاف الغربية بألميريا في جنوب شرق إسبانيا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ثمانية مليارات متر مكعب، وقال عرقاب إن من المقرر زيادة الطاقة.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء أنّ بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداءً من ذلك اليوم، متّهماً الأخير بأنه "لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر" في 1962.

بعد ساعات على ذلك، أعرب المغرب في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن "أسفه لهذا القرار غير المبرّر تماماً"، مؤكداً أنه "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

وتشهد علاقات الجارين توتراً منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء، بينما يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.

كذلك، سبق للملك محمد السادس أن دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب نهاية يوليو/تموز إلى "تغليب منطق الحكمة" و"العمل سوياً، في أقرب وقت يراه مناسباً، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك"، مجدداً أيضاً الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us