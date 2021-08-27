قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنّ البوسنة والهرسك بلد محوري في منطقة البلقان عبر بنيتها الثقافية المتعددة.

وقُبيل توجهه للبوسنة في زيارة رسمية، عقد أردوغان مؤتمراً صحفياً في مطار أتاتورك بإسطنبول، وقال إنّ زيارته فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضح أنّ تركيا لديها علاقات تاريخية وثقافية وبشرية وثيقة مع البوسنة الشقيقة والصديقة، ولديهما تعاون مثمر يمتد على مجالات واسعة.

وأشار إلى أنّه خلال زيارته إلى سراييفو سيُتاح لتركيا فرصة مناقشة الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون بين البلدين.

وأضاف: "سوف نستعرض إمكانيات تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية ونُقيّم آخر التطورات في المشاريع المشتركة وخاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمار".

وأكد أنّ تركيا تولي أهمية كبيرة لازدهار وسلام البلقان برمتها، قائلاً: "نريد الحفاظ على تعدد البنية الثقافية في المنطقة، وندعم كل جهد يُبذل في هذا السبيل".

وأعرب عن ثقته بأنّ علاقات تركيا مع البوسنة والجبل الأسود قد أسهمت بشكل كبير في استقرار البلقان.

كما أعرب أردوغان عن سعادته لزيارة الجبل الأسود (مونتينيغرو) غداً السبت، بعد انتهاء زيارته إلى البوسنة، وبيّن أن زيارته إلى الجبل الأسود تعد أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الصديق والحليف.

وبيّن أنه سيلتقي هناك نظيره ميلو جوكانوفيتش، وكبار المسؤولين في الجبل الأسود.

وقال إنه سيُناقش في اللقاءات القضايا الراهنة والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى إجراء مشاورات في سبيل تحسين علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

كما أكد أردوغان أنه سيزور مدينة توزي، ومسجداً بُني في فترة السلطان العثماني محمد الفاتح، ومقبرة الشهداء العثمانيين في المدينة.

ويرافق أردوغان، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء التجارة محمد موش، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

والخميس، أفادت دائرة الاتصال في بيان بأنّ زيارة أردوغان إلى البوسنة والهرسك تأتي تلبية لدعوة المجلس الرئاسي البوسني.

وذكر البيان أنّ أردوغان سيستعرض العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، ويبحث الخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون، خلال لقاءاته مع رئيس المجلس الرئاسي زيليكو كومشيتش، وعضوي المجلس شفيق جعفروفيتش، وميلوراد دوديك.

ولفت البيان إلى أنّ الرئيس التركي سيتوجّه في 28 أغسطس/آب الجاري، إلى الجبل الأسود تلبية لدعوة نظيره ميلو جوكانوفيتش.

ومن المقرر أن يتناول أردوغان خلال الزيارتين التطورات في منطقة البلقان، ويتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا إقليمية ودولية.