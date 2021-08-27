على الرغم من استمرار التأثير السلبي لجائحة كورونا من الناحية الاقتصادية، إلّا أنّ ريال مدريد الإسباني تحدَّى الظروف بتقديم عرض كبير لباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضمّ جوهرته كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو.

ويشكِّل العرض رغم ضخامته مصدر ربح أكيد للنادي المدريدي ولسان جيرمان أيضاً.

وقوبل العرض الأول بالرفض من إدارة سان جيرمان، حيث قال المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو، الأربعاء، إنه "غير كافٍ" لتسهيل خروج ابن الـ22 عاماً الذي انضمّ إلى "بارك دي برانس" قادماً من موناكو قبل 4 أعوام مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال أقدم ريال على تقديم عرض أكبر للظّفر بخدمات مبابي، فمن المحتمل عندها أن يصبح الأخير صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم، متخطياً زميله الحالي البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وبحسب حسابات ريال المالية، المنشورة في يوليو/تموز الماضي، فإنّ النادي يملك موجودات بقيمة 534 مليون يورو، و122 مليون يورو نقداً في المصرف.

وبلغت قيمة رواتب النادي الموسم الماضي 448 مليون يورو، أقل بقليل من الحد المسموح به من رابطة "الليغا" والبالغ 473.3 مليون يورو.

غير أنّ ريال عمد إلى تقليص النفقات، بعد رحيل القائد سيرخيو راموس إلى سان جيرمان، وقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران إلى مانشستر يونايتد، وكلاهما يملكان أجوراً مرتفعة.

كما حصل ريال على مبلغ مقبول من بيع النرويجي مارتن أوديغارد إلى أرسنال.

وفي العام 2020، غادر أروقة سانتياغو برنابيو الثلاثي، المغربي أشرف حكيمي، وسيرخيو ريغيلون، ولاعب الوسط أوسكار رودريغيز مقابل 90 مليون يورو.

اقتراب إغلاق سوق الانتقالات

يعتبر إخصائيون في عالم كرة القدم أنّ النادي الملكي الإسباني قادر على تحمُّل نفقة مبابي.

إذ أشار الأستاذ في جامعة أوفييدو ورئيس مركز مرصد الاقتصاد الرياضي لوكالة الصحافة الفرنسية، بلاسيدو رودريغيز غيريرو، أنّ ريال مدريد "يملك نحو 290 مليون يورو من أجل التعاقدات".

وتابع: "راتب مبابي السنوي في ريال مدريد هو 35 مليون يورو بشكل صاف و70 مليون يورو بشكل إجمالي".

وأضاف "من أجل الاستفادة من هذا الاستثمار، بحسب رأيي، سيعرض ريال عقداً لـ6 مواسم على الأقل. بالنظر إلى قيمة الانتقال، نتحدث عن استثمار يصل إلى 620 مليون يورو من ريال مدريد".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بعد عام واحد، وسط مسعى لناديه من أجل تجديد العقد، عقب ضمان بقاء نيمار وانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يمهِّد لمثلث رهيب في هجوم نادي عاصمة الأنوار الفرنسية.

لكنّ الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 لم يخفِ يوماً رغبته بخوض تحديات جديدة، إذ فتح باب رحيله عن سان جيرمان في مايو/آيار 2019 مبدياً رغبته "بمسؤوليات إضافية".

ويرى غيريرو أنّ ريال يخطط لعرض جديد قبل انتهاء سوق الانتقالات في 31 أغسطس/آب الجاري.

وقال "ستكون صفقة رابحة للجانبين. فسيربح سان جيرمان مبلغ 225 مليون يورو مباشرة، من خلال عرض ريال"، وأضاف: "في حال أُرجئت الصفقة حتى الصيف المقبل فعندها فسيحصل سان جيرمان على صفر عائدات".

وختم الأستاذ بجامعة أوفييدو حديثه قائلاً: "يضغط ريال مدريد من أجل إنهاء الصفقة الآن، لأنها إذا بقيت حتى الصيف المقبل، عندما يكون اللاعب حرّاً، قد يعمد أيّ نادٍ إنجليزي إلى عرض راتب 50 مليون يورو بشكل صافٍ، وسيعجز ريال حينها على المضاربة عليه".