سياسة
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ملايين مهددون بالطرد.. المحكمة العليا تعلن انتهاء مهلة المستأجرين في أمريكا
رفضت المحكمة العليا الأمريكية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حداً لحماية مُنحت لملايين الأشخاص الذين استعصى عليهم دفع الإيجارات خلال فترة جائحة كورونا.
ملايين مهددون بالطرد.. المحكمة العليا تعلن انتهاء مهلة المستأجرين في أمريكا
ملايين مهددون بالطرد بأمريكا عقب قرار المحكمة العليا انتهاء مهلة المستأجرين / Reuters
27 أغسطس 2021

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حداً لحماية مُنحت لملايين الأشخاص الذين استعصى عليهم دفع الإيجارات خلال فترة جائحة كورونا.

ففي تصويت جاءت نتيجته 6-3، وقفت المحكمة إلى جانب مالكي العقارات الذين يقولون إنهم ضحايا تدابير غير مبررة، ودعوا إلى أنّ أي تمديد للمهلة يجب أن يقرره الكونغرس وليس مسؤولو الصحة.

ورأت الغالبية في المحكمة أنّ مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها تخطّت سلطاتها بقرارها الأخير بوقف عمليات إخلاء العقارات مؤقتاً في أماكن ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس.

وبحسب رأي الغالبية الذي جاء في تقرير من ثماني صفحات: "يتوقف الأمر على الكونغرس، وليس مراكز الوقاية من الأمراض، لتقرير ما إذا كانت المصلحة العامة تتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وعارض ثلاثة قضاة ليبراليون الرأي معبّرين عن خشيتهم من أن تؤدي عمليات الإخلاء إلى مفاقمة انتشار المتحوِّر دلتا.

وكانت مراكز الوقاية من الأمراض قد أعلنت في 3 من أغسطس/آب تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم لفترة شهرين.

وانقضت مهلة سابقة أعلنتها السلطات الصحية في سبتمبر/أيلول 2020، عقب قرار للمحكمة العليا في يونيو/حزيران، اعتبر أنه لا يمكن تمديدها لما بعد 31 يوليو/تموز من دون موافقة الكونغرس.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد حضّت الكونغرس على الموافقة على تمديد المهلة، لكن المشرّعين الأمريكيين لم يتمكنوا من ذلك قبل عطلة الصيف.

وبضغط من الديمقراطيين، أعلنت السلطات الصحية مهلة جديدة مستندة في ذلك إلى وجود مخاطر على الصحة العامة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنّ الإدارة "تشعر بالخيبة" إزاء إنهاء المحكمة مهلة طرد المستأجرين "في ظل تفشي حالات الإصابة المؤكّدة بالمتحوِّر دلتا في أنحاء البلاد".

وتابعت أنّ منح المستأجرين مهلة لتجنُّب عمليات طرد جماعية، أنقذ أرواحاً بمنعه انتشار الجائحة.

وكان البيت الأبيض يتوقَّع طعناً بالتمديد في المحكمة، لكنه أمل في أن يتيح الوقت الإضافي صرف أموال للمستأجرين وافق عليها الكونغرس، لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم.

وتؤخّر الإجراءات الإدارية وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفدرالية، علماً بأن قرابة 3,5 مليون شخص في الولايات المتحدة أبلغوا مكتب الإحصاءات بأنهم يواجهون خطر الطرد في الشهرين القادمين.

وفي ضوء القرار "واستمرار مخاطر عدوى كوفيد 19، يدعو الرئيس بايدن مرة أخرى كافة الهيئات القادرة على الحول دون عمليات الطرد (..) إلى أن تتحرك بشكل عاجل لتجنّب ذلك"، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض ذاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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