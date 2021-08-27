سياسة
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وصول ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان إلى تركيا
وصلت إلى العاصمة أنقرة ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، ووفقاً لوزارة الدفاع التركية بدأت عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.
وصول ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان إلى تركيا
ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك وصلت العاصمة التركية أنقرة ظهر الجمعة / AA
27 أغسطس 2021

وصلت إلى العاصمة أنقرة، الجمعة، ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.

وهبطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية، في مطار أسنبوغا بأنقرة، عند الساعة 13:10 (تغ)، بحسب وكالة الأناضول.

وتمّت عملية الإجلاء أولاً عبر نقل الجنود من كابل عبر طائرة شحن عسكرية للقوات التركية، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومن هناك عبر طائرة ركاب للخطوط الجوية التركية إلى أنقرة.

والخميس، وصلت أنقرة أول طائرة إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، وعلى متنها 345 راكبا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح.

ومؤخراً، تمكّنت حركة طالبان من السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحوها كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، بدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان، وبعض المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع قوات تلك الدول العاملة هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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