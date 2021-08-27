سياسة
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أرمينيا: سنرد إيجابياً على إشارات تركيا المتعلقة بالسلام الإقليمي
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال اجتماع مجلس الوزراء الجمعة: "سنقيّم هذه الإشارات وسنرد عليها بشكل إيجابي"، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.
أرمينيا: سنرد إيجابياً على إشارات تركيا المتعلقة بالسلام الإقليمي
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان / AA
27 أغسطس 2021

تحدث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن "بعض الإشارات العامة الإيجابية القادمة من تركيا فيما يتعلق بالسلام الإقليمي".

وقال باشينيان خلال اجتماع مجلس الوزراء الجمعة: "سنقيّم هذه الإشارات وسنرد عليها بشكل إيجابي"، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي تصريحات سابقة، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة سلام إلى الشعب الأرميني، مؤكداً أن أنقرة ستفتح أبوابها أمام أرمينيا إن اتخذت يريفان خطوات إيجابية.

وأضاف أردوغان: "سنفتح أبوابنا الموصدة أمام أرمينيا إن اتخذت خطوات إيجابية". ولفت إلى أن تركيا يعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد تمكن أذربيجان، حليفة تركيا من استعادة أراضيها التي كانت تحتلها أرمينيا.

وبدعم تركي، أطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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