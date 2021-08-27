بعد تردد أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن ماسيميليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو "لم يعد يرغب بالاستمرار في الفريق"، مؤكداً أنه أبلغه باعتزامه الرحيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق الإيطالي في الدوري المحلي، قال فيه أليغري: "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس".

وتابع: "لقد أبلغ زملاءه في الفريق بهذا الأمر صباح اليوم، لا أشعر بأي دهشة، في كرة القدم هناك السوق ومصالح الأشخاص".

وأضاف المدرب الإيطالي آسفاً: "لقد اختار رونالدو، والحياة تستمر".

وقدم أليغري الشكر لرونالدو على ما قام به، مؤكداً أنه "سيظل مثالاً يحتذي به الشباب، وأتمنى له التوفيق في أي نادي ينضم إليه"، مردفاً "أما نحن فعلينا المضي قدماً".

ووافق النادي الإيطالي على رحيل رونالدو إثر اجتماع مع مدير أعماله جورجي منديش، بعد أن اشترط الحصول على تعويض مقابل عملية الانتقال، بمبلغ يقدر بحوالي 30 مليون يورو، وفق توقعات الصحف المحلية.

وقد أكد الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس"، لوكا دي مارزيو، عبر حسابه في تويتر، مغادرة رونالدو إيطاليا قائلاً: "رونالدو يغادر تورينو في هذه اللحظات".

في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن الوجهة القادمة لرونالدو ستكون على الأغلب مع مانشستر يونايتد ،فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان قريباً من غريمه مانشستر سيتي.

وانسحب السيتي من الصفقة بصفة مفاجئة ليصبح رونالدو قريباً من اليونايتد، إذ إن وكيل أعماله جورجي منديش يعمل حالياً على إتمام الصفقة، وفق إعلاميين قريبيين من النادي الانجليزي.

وقد انضم رونالدو للنادي الإيطالي عام 2018 مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد، وأحرز خلال هذه الفترة 101هدف، كما حصد مع الفريق لقد الدوري الإيطالي مرتين وفاز بكأس إيطاليا مرة واحدة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، برصيد 450 هدفاً في جميع المنافسات، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وبلقب الدوري الإسباني مرتين مع فريقه.

وعلى المستوى الدولي، يتقاسم رونالدو الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف مع الإيراني المعتزل علي دائي وهو 109 أهداف، وقد يتمكن قريباً من الانفراد بالرقم القياسي خلال تصفيات كأس العالم، في سبتمبر/أيلول المقبل.