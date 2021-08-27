سياسة
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"أهلا بك في منزلك".. مانشستر يونايتد يعلن عودة كريستيانو رونالدو إليه
غادر كريستيانو رونالدو، صباح الجمعة، مركز تدريبات يوفنتوس وتوجه مباشرة إلى إنجلترا عبر طائرته الخاصة، ليخرج بعدها المدرب ماسيميليانو أليغري ويؤكد عدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي.
"أهلا بك في منزلك".. مانشستر يونايتد يعلن عودة كريستيانو رونالدو إليه
يأتي رحيل رونالدو عن يوفنتوس عقب ثلاثة مواسم أمضاها صاحب الخمس كرات ذهبية في تورينو / AFP
27 أغسطس 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة، عودة المهاجم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بعد غياب دام 12 عاماً، لعب النجم البرتغالي خلالها لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه في تويتر كتب فيها: "أهلا بك في منزلك" وأرفقها بعدة صور لرونالدو وهو يرتدي قميص اليونايتد في فترته الأولى مع الفريق.

وغادر رونالدو، صباح الجمعة، مركز تدريبات يوفنتوس وتوجه مباشرة إلى إنجلترا عبر طائرته الخاصة، ليخرج بعدها المدرب ماسيميليانو أليغري ويؤكد عدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس وإمبولي: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أية نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون موجوداً في مباراة الغد".

وأضاف: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثالاً جيداً للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

ويأتي رحيل رونالدو عن يوفنتوس عقب ثلاثة مواسم أمضاها صاحب الخمس كرات ذهبية في تورينو، خاض خلالها 134 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل رونالدو بقميص يوفنتوس 101 أهداف وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في مناسبتين وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرتين.

وكان من المنتظر انضمام رونالدو إلى مانشستر سيتي كبديل لفشل صفقة تعاقد النادي مع الدولي هاري كين، قبل أن يتحرك اليونايتد ويقدم عرضه لإدارة يوفنتوس.

ولم يتطرق مانشستر يونايتد لقيمة الصفقة التي أبرمها مع يوفنتوس، فيما ذكرت صحف إنجليزية أن إدارة "الشياطين الحمر" أقنعت نظيرتها بـ30 مليون يورو لقاء التخلي عن خدمات رونالدو.

ولعب كريستيانو رونالدو في "أولد ترافورد" بين عامي 2003 و2009، بعد أن استقطبه اليونايتد من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 18 مليون يورو آنذاك.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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