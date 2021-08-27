سياسة
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كيف تمكن صبي عمره 12 عاماً من جنيّ 290 ألف جنيه إسترليني؟
تمكن الصبي بنيامين أحمد من تحقيق أرباح تقدر بـ 290 ألف جنيه إسترليني بالاستفادة من العملات الرقمية، عبر التصميم والبرمجة وتقنية البلوك تشين، فكيف فعل ذلك؟
كيف تمكن صبي عمره 12 عاماً من جنيّ 290 ألف جنيه إسترليني؟
مشروع بنيامين أحمد "الحيتان العجيبة"
27 أغسطس 2021

تمكن الصبي الهندي بنيامين أحمد، من جنيّ حوالي 290 ألف جنيه إسترليني، عبر تصميم وبرمجة صور حيتان وبيع سندات ملكيتها عبر تقنية البلوك تشين.

وأطلق أحمد (12 عاماً)، اسم "الحيتان العجيبة" على مجموعة أعماله، التي انتشرت بسرعة لافتة خلال فترة الإجازة المدرسية.

والد الطفل، يعمل مطور برمجيات، أوضح أن عمل ابنه الفني الرقمي مماثل لـ"بطاقات البوكيمون الرقمية"، لافتاً أن هواة الجمع والاقتناء أقبلوا على شرائها بشكل واسع.

وقام الصبي بإنشاء مجموعة مكونّة من 3 آلاف و350 حوتاً، مستلهماً تصميمه من لعبة الفيديو الشهيرة ماين كرافت "Minecraft"، وبرمجها، ثم تمكن من بيعها عبر سندات البلوك تشين.

وتقنية سندات البلوك تشين، تمنح إمكانية ترميز العمل الفني وتحويله رقمياً، حيث يسهل بيعه وشراءه.

وأوضح بنيامين أنه اختار الحيتان "لأن الحوت في عالم العملات الرقمية هو شخص يمتلك ألف بيتكوين".

وتابع: "أظن أن الناس أقبلوا على شراء المجموعة بسبب اندهاشهم من صغر سني".

قام المبرمج الصغير بالترويج لنفسه عبر تويتر ولينكد إن، وقناته الخاصة على يوتيوب.

وقد تعلم بنيامين وشقيقه يوسف البرمجة من والدهم، وطبقاها بشكل يومي منذ كانا في سن الخامسة.

وأوضح والده عمران أحمد، أن ابنه لم يتعامل قط مع النظام المالي التقليدي، لافتاً أنه لم يكن لديه حساب مصرفي أو يقوم بتسجيل شركة.

وأشار إلى أن ما حدث مع ابنه قد يمثل مستقبلنا جميعاً خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً "لقد حقق التوقعات السابقة بشأن مستقبل العملات الرقمية".

ويحتفظ بنيامين بأرباحه عبر عملة الإيثر المشفرة التابعة لنظام الإيثريوم Ethereum اللامركزي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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