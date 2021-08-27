سياسة
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بعد انفجار كابل.. وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان تطورات أفغانستان
حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، أعرب الجانبان عن امتنانهما للتعاون الذي جرى بين البلدين في عمليات الإجلاء من أفغانستان.
بعد انفجار كابل.. وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان تطورات أفغانستان
قدم أقار تعازيه لنظيره أوستين في مقتل الجنود الأمريكيين / AA
27 أغسطس 2021

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الأمريكي لويد أوستين، في اتصال هاتفي الجمعة، آخر التطورات في أفغانستان.

حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، أعرب الجانبان عن امتنانهما للتعاون الذي جرى بين البلدين في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

كما قدم أقار تعازيه لنظيره أوستين، في مقتل الجنود الأمريكيين بهجوم مطار كابل الذي وقع أمس وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن العاصمة الأفغانية كابل شهدت أمس هجوماً واحداً نفذه انتحاري واحد عند البوابة الشرقية لمطار كابل.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة 200 آخرين، حسب تقارير غير رسمية صدرت عصر الجمعة، غير أن الجيش الأمريكي أكد مقتل 13 من عناصره وإصابة 18 آخرين.

كما أعلنت الخارجية البريطانية، في بيان، مقتل 3 من رعاياها في الهجوم بينهم طفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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