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أردوغان: أجْلينا مواطنينا المدنيين والعسكريين من أفغانستان وبقي بعض الفنيين، و"الأشد خطورة".. إدارة بايدن تحذر من الأيام القادمة في أفغانستان.

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أردوغان: أجْلينا مواطنينا المدنيين والعسكريين من أفغانستان وبقي بعض الفنيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء المجلس الرئاسي البوسني بالعاصمة سراييفو إن الانسحاب من أفغانستان وتركه لتنظيمات إرهابية سينتج عنه عواقب وخيمة. [TRT عربي]

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه جراء ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابل الذي وقع أمس إلى 170 قتيلاً، وأردف بأنه "كان ينبغي للدول التي تعتبر نفسها الأقوى في العالم الانسحاب بحذر أكبر من الأماكن التي دخلتها، لكن ذلك لم يحدث". [TRT عربي]

"الأشد خطورة".. إدارة بايدن تحذر من الأيام القادمة في أفغانستان

حذّر مستشارون أمريكيون الرئيس جو بايدن الجمعة من أن الأيام القليلة المقبلة من عملية الترحيل الجارية في أفغانستان ستكون "الأشدّ خطورة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض. [TRT عربي]

وعلى جانب آخر أكد مسؤول كبير في طالبان الجمعة أن الأفغان الذين يحملون وثائق سليمة سيكون بمقدورهم السفر بحرية في المستقبل. [TRT عربي]