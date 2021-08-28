سياسة
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بايدن خلال لقائه بينيت: الدبلوماسية خياري الأول في التعامل مع إيران
أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس وزراء إسرائيل أن الدبلوماسية خياره الأول مع إيران، لكنه يعتزم النظر في خيارات أخرى حال فشل مساعيه لإحياء الاتفاق النووي، حسب ما جاء في تصريحاته لدى اجتماعه المباشر الأول مع بينيت منذ تولي الأخير منصبه في يونيو/حزيران الماضي.
بايدن خلال لقائه بينيت: الدبلوماسية خياري الأول في التعامل مع إيران
قال بينيت للصحفيين بعد الاجتماع إنه حقق أهدافه في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران / Reuters
28 أغسطس 2021

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد يوم من هجوم دامٍ استهدف عملية الإجلاء الأمريكية في كابل وأدى إلى إرجاء اللقاء الذي كان مقرراً الخميس.

وقال بينيت: "يجب ألا يغيب عنا للحظة واحدة أننا بأصعب بقعة في العالم"، وتابع: "يجب أن تبقى إسرائيل دائماً أقوى بشكل كبير من جميع أعدائها مجتمعين".

وقال بينيت للصحفيين بعد الاجتماع إنه حقق أهدافه في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران، وعبّر عن سعادته خصوصاً لسماع بايدن يقول إنه مصمم على أن إيران يجب ألا تحصل "أبداً" على سلاح نووي.

وكان بايدن قال في وقت سابق إن طهران لن تحصل على سلاح نووي "خلال ولايتي".

ويُتوقَّع عقد اجتماع أوسع يضمّ إلى جانب بايدن وبينيت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن جلعاد إردان وشيمريت مئير مساعدة بينيت.

"الدبلوماسية أولاً" مع إيران

قال بينيت في المكتب البيضاوي إن التفجيرات في كابل سلطت الضوء على الخطر المحتمل لإيران نووية، وتوجّه إلى بايدن بالقول: "هذه الأيام تكشف كيف سيبدو العالم في حال حصل نظام إسلامي متطرف على سلاح نووي".

بدوره أكد بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة ضمان "عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً بشكل مطلق، لكننا نضع الدبلوماسية أولاً وسنرى إلى أين سيقودنا ذلك"، محذراً: "لكن إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى".

ولاحقاً أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الدبلوماسية هي "إلى حدّ كبير الخيار الأفضل لدينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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