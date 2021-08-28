سياسة
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بعد رفضه 15 مرة.. قرار بإفراج مشروط عن سرحان سرحان قاتل كنيدي عام 1968
قررت لجنة مختصة الإفراج عن سرحان سرحان الذي أدين بقتل مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت إف. كنيدي عام 1968، بعدما قوبلت طلبات الإفراج عنه بالرفض 15 مرة سابقة. ما القصة؟
بعد رفضه 15 مرة.. قرار بإفراج مشروط عن سرحان سرحان قاتل كنيدي عام 1968
يقضي سرحان سرحان، الفلسطيني المولد، عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل كنيدي - صورة أرشيفية / Reuters
28 أغسطس 2021

قال مسؤولون في إدارة السجون بولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة إن لجنة للإفراج المشروط قررت الإفراج عن سرحان سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي أدين بقتل مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت إف. كنيدي عام 1968.

ويُرفع بعد ذلك قرار الإفراج عن سرحان (77 عاماً) إلى الفريق القانوني للجنة الذي لديه 120 يوماً للبت فيه، ويمنح القانون حاكم الولاية بعد ذلك 30 يوماً للسماح بتنفيذه أو إلغائه.

ويقضي سرحان، الفلسطيني المولد، عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل كنيدي (42 عاماً) بالرصاص في فندق أمباسادور بمدينة لوس أنجلوس يوم الخامس من يونيو/حزيران عام 1968.

وأصيب السيناتور كنيدي، وهو وزير عدل سابق، بالرصاص بعد دقائق من إلقائه خطاب النصر عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية في الولاية، وتوفي في اليوم التالي.

وقال سرحان إنه لا يتذكر حادث القتل على الرغم من أنه قال أيضاً إنه أطلق الرصاص على كنيدي لغضبه من دعمه لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن فردين من أسرة السيناتور القتيل، أحدهما نجله روبرت إف. كنيدي جونيور، أرسلا إلى لجنة الإفراج المشروط دعماً للإفراج عن سرحان.

وقالت أنجيلا بيري محامية سرحان للصحيفة إن موكلها لم يُتهم قط بانتهاك خطير داخل السجن وإن مسؤولي السجن يرون أنه لا يشكل خطراً يذكر، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين باللجنة ولا المحامية للتعقيب.

وكان طلب الإفراج المشروط عن سرحان المسجون في سان دييغو، قوبل بالرفض في 15 مرة سابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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